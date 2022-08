Trânsito condicionado até dia 12 na Avenida AEP no Porto entre as 10 e as 16 horas

Avenida AEP © Pedro Granadeiro/Global Imagens

Por Lusa 01 Agosto, 2022 • 12:36 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O trânsito na Avenida Associação Empresarial de Portugal (AEP), no Porto, estará condicionado por estreitamentos de vias entre esta segunda-feira e até ao dia 12 de agosto, entre as 10h00 e 16h00, segundo a Câmara do Porto.

De acordo com um comunicado da autarquia, "devido a execução de trabalhos de manutenção no espaço público, nomeadamente a poda de árvores, algumas vias da Avenida AEP estarão temporariamente condicionadas ao trânsito".

"Os estreitamentos de vias ocorrem a partir desta segunda-feira, dia 01 de agosto, até ao dia 12, entre as 10 e as 16 horas, evitando as horas de ponta", pode ler-se no comunicado emitido no domingo à noite.

Entre hoje e sexta-feira, o estreitamento de via será efetuado no "lado poente da Avenida AEP, no troço compreendido entre a Rua Conde da Covilhã e o Viaduto Manuel Pinto Azevedo".

Já entre quinta-feira e o dia 12 de agosto, o estreitamento acontece no "lado nascente da Avenida AEP, no troço compreendido entre o viaduto Manuel Pinto Azevedo e a Av. Fontes Pereira de Melo".

A autarquia adverte também que "poderão estar cortadas temporariamente ao trânsito as mesmas vias".

"Todos os condicionamentos de trânsito com estreitamento de via serão assegurados pela polícia", refere ainda a câmara municipal.