O presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, Miguel Coelho © Global Imagens (arquivo)

Por Guilherme de Sousa 26 Abril, 2023 • 09:33 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O presidente da Junta de Santa Maria Maior mostra-se preocupado com o impacto do condicionamento ao trânsito que entra em vigor esta quarta-feira em Lisboa. À TSF, Miguel Coelho diz que não houve reuniões prévias com os residentes e queixa-se da falta de informação por parte da câmara.

"Não se percebe bem o que vai acontecer. Há uma coisa que devia ter sido feita. O Presidente da Câmara devia ter promovido duas ou três sessões com os residentes. Fez algumas reuniões com os comerciantes, mas os residentes são a parte mais importante", afirma Miguel Coelho, sublinhando que "não há" fiscalização no terreno.

Miguel Coelho queixa-se da falta de informação. 00:00 00:00

Uma das medidas impostas pela autarquia é a realização de cargas e descargas durante a noite, "uma medida muito negativa" para os residentes. O presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior teme o fim da tranquilidade para os moradores.

"Esta parte da cidade vai continuar a ser muito sobrecarregada de trânsito com grande prejuízo para os residentes. Há uma medida muito negativa que é permitir as cargas e descargas de trânsito pesado durante a noite. Ora, das 20h00 às 08h00 quer dizer que as pessoas vão ser acordadas, sobretudo na Baixa, com barris de cerveja a caírem, aquele ruído todo e isso é absolutamente inaceitável", disse.

Autarca considera "inaceitável" cargas e descargas à noite. 00:00 00:00

Outra das preocupações manifestadas por Miguel Coelho é o facto de o condicionamento ao trânsito afetar o apoio social aos residentes mais idosos da freguesia, que vivem sozinhos. "É um conjunto de situações cuja acessibilidade aos bairros que só se pode fazer por trânsito automóvel." Além disso, o autarca está "preocupado" também com a invasão do "espaço pedonal pelas trotinetas e bicicletas".

Miguel Coelho mostra-se preocupado com o impacto das medidas na população mais idosa. 00:00 00:00

Criticando a gestão e a "falta de coragem para tomar decisões" por parte de Carlos Moedas, Miguel Coelho refere que a medida não foi acompanhada de uma prévia preparação e debate público e teme grandes complicações ao trânsito com a chamada "5.ª Circular" que irá aumentar o tráfego na Avenida Infante Santo.

Saiba o que muda