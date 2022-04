Trânsito condicionado na Segunda Circular em Lisboa devido a rotura de conduta de água

© Leonardo Negrão/Global Imagens

A circulação rodoviária na Segunda Circular, em Lisboa, está esta terça-feira condicionada no sentido Aeroporto-Benfica, devido a uma rotura numa conduta de água, informou a Empresa Portuguesa de Água Livres (EPAL).

Em comunicado, a empresa indica que a rotura ocorreu por baixo do viaduto no acesso ao Eixo Norte-Sul e que os trabalhos de reparação estão a afetar as três vias mais à direita da Segunda Circular.

A EPAL sugere, por isso, "a escolha de outras vias alternativas de circulação".

"Apesar da rotura, o abastecimento de água a esta zona da cidade encontra-se garantido", acrescenta.

A empresa apelou à compreensão dos automobilistas e indicou que está a desenvolver todos "os esforços para a rápida conclusão dos trabalhos".

Questionada pela Lusa, a EPAL indicou não haver "previsão para a conclusão dos trabalhos".

A rotura da conduta ocorreu cerca das 10:00, segundo a mesma fonte.