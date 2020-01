Trânsito condicionado no IC17. Camião espalha blocos de cimento e provoca o caos

IC17 © Nuno Pinto Fernandes /Global Imagens

O despiste de um camião, cuja carga caiu na via, causou dois feridos ligeiros e condicionou o trânsito, esta manhã, no IC 17 nos dois sentidos na zona da Brandoa, Amadora.

Fonte da PSP de Lisboa adiantou à Lusa que cerca das 6h50 um veículo pesado de mercadorias despistou-se ao quilómetro 9 do Itinerário Complementar (IC) 17, no sentido Amadora-Odivelas, na zona da Brandoa, provocando a queda dos blocos de cimento que transportava na via.

"Após a queda dos blocos de cimento, uma viatura ligeira despistou-se e embateu num separador [também] de cimento que foi arrastado para o sentido contrário [Odivelas-Amadora]. Este despiste causou dois feridos ligeiros que foram transportados ao Hospital de Santa Maria", disse a fonte.

A fonte esclareceu que anteriormente a PSP tinha a informação de que se teriam registado vários despistes com feridos na sequência da queda dos blocos de cimento, mas veio "a verificar-se que foi só uma viatura".

"Há também registo de um acidente com quatro viaturas, que não causou feridos, no sentido Odivelas-Amadora, mas que apesar de ser perto não está relacionado com o despiste do camião", disse a fonte, adiantando que o trânsito "estava às 8h30 complicado naquela zona".

O alerta para o acidente com o camião foi dado às 6h49.

Notícia em atualização