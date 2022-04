Trânsito cortado na A8 após incêndio em autocarro na Nazaré

© Amin Chaar / Global Imagens

A circulação rodoviária encontra-se interrompida na Autoestrada 8 (A8), no sentido norte-sul, na sequência de um incêndio num autocarro, que ocorreu no concelho da Nazaré, disse este domingo fonte do Comando Distrital da GNR de Leiria.

De acordo com a mesma fonte, a circulação foi interrompida pelas 15h00, ao quilómetro 105 da A8, próximo de Valado dos Frades, concelho da Nazaré, distrito de Leiria.

"O incêndio no autocarro foi extinto e está a ser feita a triagem do número de feridos, que ainda é desconhecido. Serão todos feridos leves", referiu a mesma fonte à Lusa.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria, o alerta para o incêndio num pesado de passageiros foi dado cerca das 14h30.

"Cerca de dez pessoas encontram-se a ser assistidas", acrescentou.

No terreno encontram-se 39 elementos dos bombeiros, apoiados por 16 viaturas.