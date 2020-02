Trânsito cortado na Segunda Circular no sentido Aeroporto-Benfica

© César Santos

Por Sara Beatriz Monteiro 21 Fevereiro, 2020 • 12:06

O trânsito na Segunda Circular vai estar cortado no sentido Aeroporto-Benfica para permitir a retirada do pórtico informativo que ficou danificado na sequência do acidente rodoviário desta madrugada na zona das Calvanas.

De acordo com uma nota da Câmara de Lisboa (CML), o corte acontece "no sentido Aeroporto-Benfica, a partir das entradas da Rotunda do Relógio e da Alta de Lisboa, sendo apenas retomado na entrada após a Churrasqueira do Campo Grande."

"No sentido Benfica-Aeroporto, o trânsito faz-se nas duas vias mais à direita", pode ler-se na nota enviada Às redações.

Tudo indica que "os trabalhos de remoção da estrutura" serão "demorados", pela dimensão do pórtico, mas, segundo a nota, "a CML e as restantes entidades competentes estão a fazer todos os esforços para que a situação fique regularizada e a circulação naquele ponto da via seja retomada até ao final da tarde".

A autarquia acrescenta que as outras entradas e saídas da Segunda Circular estão a funcionar.