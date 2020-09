Túnel da avenida D. Jãoo XXI © João Girão (arquivo Global Imagens)

O trânsito no túnel da Avenida João XXI em Lisboa está cortado nos dois sentidos devido a um incêndio provocado por um curto-circuito num posto de transformação.

Não há registo de feridos, confirmou à TSF fonte dos Sapadores Bombeiros de Lisboa.

A policia, o INEM e os bombeiros sapadores de Lisboa estão no local, ainda a combater as chamas que deflagraram no local.

Não há previsão para a hora em que a circulação será restabelecida.

Notícia em atualização