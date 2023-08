Trânsito cortado nos dois sentidos da A1 em Leiria e Torres Novas. Veja as alternativas

© Filipa Bernardo/Global Imagens (arquivo)

O trânsito automóvel está cortado em ambos os sentidos da Autoestrada 1 (A1), informou esta segunda-feira a Brisa. No sentido Norte-Sul, o corte é feito em Leiria e, no sentido Sul-Norte, em Torres Novas.

"A alternativa para quem vai para Norte é seguir pela A23 e depois continuar pela A13", escreve a concessionária, enquanto no sentido contrário "a alternativa é seguir pela A8".

A concessionária não adianta pormenores, mencionando apenas que a causa do corte é "um incidente".

"A Brisa Autoestradas agradece a colaboração e compreensão dos utilizadores desta via", escreve a mesma entidade na curta nota que enviou às redações.

"Tarde complexa"

Um incêndio no Arrabal, concelho de Leiria, mobiliza esta tarde 205 bombeiros, apoiados por 55 viaturas e cinco aeronaves, de acordo com o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

O vereador com a pasta da Proteção Civil da Câmara de Leiria, Luís Lopes, disse à Lusa, que este fogo está a aproximar-se das localidades de Cardosos, Caldelas e Pereiras e está próximo de habitações, indústrias e postos de combustível. "Estamos a posicionar os meios e a enviar recursos para os locais", explicou.

O autarca acrescentou que o incêndio, cujo alerta foi dado pelas 13h47, tem duas frentes ativas.

A poucos quilómetros, um outro incêndio na Caranguejeira, também concelho de Leiria, é combatido por 155 operacionais, apoiados por 49 viaturas e três aeronaves.

Este tem também duas frentes ativas e está, para já, a lavrar em zona de mato, estando a dirigir-se para o Lavradio, no concelho de Ourém, distrito de Santarém, informou Luís Lopes, ao referir que estão a "reposicionar meios" no local. "Vai ser uma tarde complexa e com muito trabalho", alertou.

Cortes em Odemira

Mais a sul, no concelho de Odemira, distrito de Beja, o trânsito também está cortado na Estrada Nacional (EN) 120, entre São Teotónio e Odeceixe, informou a GNR.

A mesma fonte adiantou à agência Lusa que as Estradas Municipais (EM) 501, entre São Teotónio e Relva Grande, e 1186, entre São Miguel e Vale dos Olhos, na freguesia de São Teotónio, apresentam constrangimentos à circulação rodoviária desde a tarde de domingo.

O incêndio mobiliza 792 operacionais, que são apoiados por 254 viaturas e três aeronaves. Devido a este incêndio rural, que deflagrou na zona de Baiona, na freguesia de São Teotónio, a meio da tarde de sábado, o Serviço Municipal de Proteção Civil de Odemira alertou que "durante o dia poderão ocorrer constrangimentos no abastecimento de água à população na vila de São Teotónio".

Três operacionais sofreram ferimentos ligeiros no combate ao incêndio e outros seis foram assistidos no local.

Foi ativado o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil, com efeitos desde as 14h30 de domingo.

*notícia atualizada às 17h24