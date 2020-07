Trânsito no IC19 cortado no sentido Lisboa-Sintra após veículo incendiar-se na zona de Queluz

Por Lusa 16 Julho, 2020 • 19:22 Partilhar este artigo Facebook

O trânsito no IC19, no sentido Lisboa-Sintra, está cortado na sequência de um automóvel que se incendiou no troço que atravessa Queluz, provocando um ferido ligeiro, disse esta quinta-feira fonte do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP.

De acordo com a polícia, o trânsito "está cortado nas três vias" daquele sentido do IC (Itinerário Complementar) 19 e os automóveis estão a ser desviados pela Circular Regional Exterior de Lisboa (CREL), através de uma entrada próxima "do local onde ocorreu" o incidente.

A PSP explicou que o veículo que se incendiou embateu contra a parte traseira de uma outra viatura.

Uma pessoa que seguia no carro da frente ficou com ferimentos ligeiros, prosseguiu a mesma fonte. O alerta para o acidente chegou à Cometlis às 17:48.

Questionada sobre quanto tempo demorará até ser restabelecida a circulação, a PSP adiantou que ainda vai ser necessário remover a viatura que ardeu e proceder à limpeza das vias antes de ser retomada, pelo que não indicou uma hora.