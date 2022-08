Trânsito reaberto na A1 após acidente provocado por carro em contramão

© Pedro Granadeiro/Global Imagens

Quatro pessoas ficaram feridas, duas delas com gravidade, numa colisão esta sexta-feira de manhã na autoestrada do Norte (A1), na zona de Fátima, provocada por um veículo que circulava em contramão e que obrigou ao corte da via, segundo a GNR.

A colisão ocorreu no sentido Norte/Sul e fez dois feridos ligeiros e dois graves, que foram transportados para o Hospital de Leiria, de acordo com a GNR.

O trânsito esteve cortado no sentido Porto-Lisboa entre os nós de Fátima e Torres Novas, ao quilómetro 104, provocando dois quilómetros de fila. Foi reaberto pelas 9h00, confirmou a TSF.