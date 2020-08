Trânsito reaberto na zona do acidente na A4, mas mantém-se cortado no Túnel do Marão

Túnel do Marão © Pedro Correia/Global Imagens (arquivo)

O trânsito na Autoestrada 4 (A4) foi reaberto na zona do acidente desta manhã (Alijó), mas mantém-se cortado no Túnel do Marão, sentido Amarante/Vila Real, devido a um incêndio num camião ocorrido às 21:15 de quarta-feira, segundo a GNR.

Ao quilómetro 111 da A4, na zona de Vila Verde, concelho de Alijó, distrito de Vila Real, ocorreu esta manhã um acidente que envolveu várias viaturas e do qual resultou uma vítima mortal e quatro feridos ligeiros.

Fonte da GNR explicou que se verificaram duas colisões, a primeira das quais envolveu três viaturas e da qual resultou um morto e dois feridos.

Depois, uma segunda colisão, a cerca de 100 metros de distância da primeira, envolveu mais duas viaturas e originou dois feridos.

O alerta foi dado às 07:18 e para o local foram mobilizados 38 operacionais e 17 viaturas dos bombeiros de Murça, Cruz Verde (Vila Real), INEM e GNR.

O trânsito ficou cortado no sentido Vila Real/Murça, as viaturas foram desviadas para a Estrada Nacional 15 (EN15) e a circulação foi restabelecida às 10:21.

A A4 esteve cortada em dois locais distintos.

Para além da zona de Alijó, também o Túnel do Marão está há várias horas cortado ao trânsito no sentido Amarante/Vila Real devido a um incêndio no reboque de um camião que ocorreu às 21:15 de quarta-feira, ao quilómetro 67, antes do túnel.

Foi necessário recorrer a uma grua para retirar a galera da autoestrada, uma operação que só aconteceu esta manhã não havendo ainda, segundo a GNR, previsões para o restabelecimento da circulação que está a ser desviada para o Itinerário Principal 4 (IP4).