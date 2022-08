Trânsito reaberto no IC1 em Alcácer do Sal após acidente com dois mortos

© Amin Chaar/Global Imagens (arquivo)

A circulação automóvel no troço do Itinerário Complementar 1 (IC1) onde esta quarta-feira de madrugada um acidente provocou dois mortos e dois feridos, no concelho de Alcácer do Sal (Setúbal), foi retomada às 09h26, revelou a Proteção Civil.

Fonte do Comando Territorial de Setúbal da GNR disse à agência Lusa que o trânsito, cortado nos dois sentidos após a colisão envolvendo três viaturas, passou a circular de forma alternada a partir das 08h45.

A circulação automóvel nessa zona do IC1 foi normalizada a partir das 09:26, acrescentou o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.

O acidente rodoviário foi uma colisão entre três veículos, ao quilómetro 568 do IC1, provocando a morte de um homem, de 38 anos, e de uma mulher, de 52, revelou à Lusa fonte do Comando-Geral da GNR.

O sinistro provocou ainda ferimentos graves numa mulher e leves num homem cujas idades a fonte não soube precisar.

De acordo com dados do CDOS disponibilizados à agência Lusa esta madrugada, uma outra pessoa foi assistida no local, sem necessitar de assistência hospitalar.

O alerta para o acidente foi dado às 03:11, segundo o CDOS.

Para o local foram mobilizados 19 operacionais, apoiados por 10 viaturas.