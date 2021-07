Trânsito vai estar cortado na 2.ª Circular durante esta noite

Trânsito na 2.ª Circular, na zona do Campo Grande © Leonardo Negrão/Global Imagens

A Câmara Municipal de Lisboa avisa que o trânsito vai estar encerrado na 2.ª Circular, esta quinta e sexta-feira, devido a obras na estrada, no viaduto do Campo Grande.

Numa nota publicada no seu site oficial, a autarquia adianta que nos dias "15 e 16 de julho, das 21h às 6h da manhã seguinte", será necessário "encerrar a 2.ª Circular ao trânsito, entre o ramo de saída para o Campo Grande e o ramo de entrada do Campo Grande e da Rua Odette de Saint-Maurice", devido "a trabalhos de reparação ao nível do pavimento rodoviário e na junta de dilatação do Viaduto do Campo Grande, no sentido S/N (Benfica-Aeroporto)".

"O desvio far-se-á pelo ramo de saída do Campo Grande", explica a Câmara de Lisboa.

Durante as obras, permanecerá cortado o acesso à 2.ª Circular proveniente da Av. Padre Cruz, pelo que "o desvio de todo o trânsito afluente será pelo Campo Grande, retomando a 2.ª Circular junto à Universidade Lusófona e ao Hotel Radisson", acrescenta a autarquia.