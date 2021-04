Transplantes sofrem queda de 20% em 2020

O recuo coincide com o período em que a Covid-19 apareceu em Portugal © Ivo Pereira/Global Imagens

A pandemia travou o número de transplantes de órgãos realizados em 2020. Registou-se uma quebra de 20% relativamente ao ano anterior. De acordo com os dados divulgados esta segunda-feira pelo Instituto Português do Sangue e da Transplantação, a maior quebra aconteceu em março, o mês em que foi decretado o primeiro estado de emergência nacional.

Em 2020, foram transplantados 684 órgãos de dadores falecidos, menos 184 do que no ano anterior, o que representa uma diminuição de 20%. Em janeiro do último ano foram realizadas 78 intervenções cirúrgicas para transplantação. O número diminuiu abruptamente em março, quando foram realizadas apenas 25, o número mais baixo de 2020.

O recuo coincide com o período em que a Covid-19 apareceu em Portugal. De acordo com os gráficos, as transplantações começaram de novo a subir ligeiramente na primavera e no verão, e, em outubro, chegaram a realizar-se 86 intervenções deste tipo. Foi também em outubro que a pandemia voltou a acelerar, e, até ao final do ano, o número de novos casos registou uma tendência crescente. O número de transplantes realizados recuou nesse período, fixando-se, em dezembro, em 42, quase metade dos realizados em outubro.

Os dados revelados pelo Instituto Português do Sangue e da Transplantação mostram ainda que em 2020 morreram 253 dadores, menos 94 do que em 2019, o que representa um recuo de 27%.

Os transplantes renais e hepáticos foram os mais realizados, e a média de idades dos dadores falecidos em 2020 foi de 57 anos. Em 2019, a média era de 61. A principal causa de morte dos dadores foi o acidente vascular cerebral.

