Transportadas oito pessoas para hospitais num total de 252 assistidas na quarta-feira

A Proteção Civil e o INEM assistiram na quarta-feira 252 pessoas e transportaram oito para os hospitais no âmbito da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), indicaram esta quinta-feira as autoridades.

Segundo dados divulgados pelo Sistema de Segurança Interna (SSI) referentes ao segundo dia da JMJ, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) e o INEM responderam a 330 ocorrências.

No total, o INEM e a ANEPC empenharam, na quarta-feira, 245 operacionais e 119 meios.

A ANEPC volta a alertar para o risco de incêndio florestal devido às elevadas temperaturas, frisando que não se deve deitar cigarros para o chão no espaço florestal, não atirar pontas de cigarro pela janela do carro e apagar as beatas antes de as colocar no lixo.

O INEM recomenda a todos os participantes na JMJ para que adotem medidas de autoproteção com vista a prevenir problemas de saúde que possam surgir devido à exposição ao calor, devendo reforçar a ingestão de líquidos, nomeadamente água ou sumos naturais, evitar a ingestão de bebidas alcoólicas, usar proteção solar e roupas leves.

O INEM alerta também para os cuidados com a ingestão de alimentos que possam estar estragados devido ao calor, bem como para as doenças transmissíveis (gastrointestinais, respiratórias ou outras), que importa serem evitadas mediante cuidados de higiene.