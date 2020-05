Transportadores não sabem como vão ser aplicadas multas a passageiros sem máscara

© LUSA

A Associação Nacional de Transportadores de Passageiros (ANTROP) ainda não foi informada sobre a forma como vão ser aplicadas as multas aos utentes que não usem máscara nos autocarros, uma coima que pode ir até aos 350 euros.

Em entrevista à TSF, o presidente da ANTROP, Cabaço Martins, garante, no entanto, que a principal preocupação dos transportadores de passageiros é reforçar as medidas de segurança e higiene: "Nós neste momento vamos continuar a ter grandes preocupações ao nível da limpeza dos autocarros, a higienização de todos os veículos. Vamos reforçar essas medidas. Vamos acompanhar com o melhor profissionalismo possível as novas limitações de lotação."

Cabaço Martins apela aos utentes para que usem a máscara dentro dos autocarros porque é fundamental cumprir as medidas de segurança sanitária e sublinha que não serão as transportadoras a distribuir estes equipamentos de proteção individual pelos passageiros

"Aquilo que ficou acertado é que não haveria distribuição da nossa parte, porque o Governo se comprometeu a disponibilizar máscaras do ponto de vista social, em grande massa e a preços bastante acessíveis", adianta.

Na segunda-feira, os transportes "retomam a normalidade", isto é, "todas as pessoas terão de ter um título de transporte válido e terão de o validar sempre que o utilizarem, de acordo com as regras normais que estavam em vigor até há bem pouco tempo".