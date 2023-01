Transportes escolares suspensos na manhã de quarta-feira em Boticas e Montalegre devido à neve

© Artur Machado/Global Imagens (arquivo)

Os transportes escolares não irão realizar-se na manhã de quarta-feira em Boticas por precaução devido à queda de neve e formação de gelo, revelou fonte da autarquia.

O presidente da Câmara de Boticas e responsável pela Proteção Civil Municipal, Fernando Queiroga, afirmou na terça-feira à agência Lusa que, devido às condições meteorológicas, não há condições para se realizarem os transportes escolares, mas advertiu que a escola estará aberta para receber alunos.

"Agora, não vamos fazer circuitos porque, para além da neve, há também a questão do gelo e não vamos arriscar", afirmou o autarca do Norte do distrito de Vila Real, referindo-se aos circuitos dos transportes escolares de todo o concelho.

A neve começou a cair a meio da tarde de terça-feira na zona mais alta de Boticas, na freguesia de Alturas do Barroso, depois a cota foi descendo e esta noite, segundo o autarca, "neva com muita intensidade da zona da Carreira da Lebre para cima".

A meio da tarde os alunos desta freguesia de Alturas do Barroso regressaram a casa mais cedo por precaução.

Pelo terreno, de acordo com Fernando Queiroga, estão espalhados os meios da Proteção Civil e dos bombeiros em operações de limpeza e espalhamento de sal.

Neste distrito há ainda registo de queda de neve em Montalegre, Chaves, Ribeira de Pena, Vila Pouca de Aguiar, Murça e Valpaços, bem como nas serras do Alvão e do Marão, em Vila Real.

Também em Montalegre, os transportes escolares não vão realizar-se esta manhã devido à queda de neve e formação de gelo.

De acordo com um comunicado da Câmara de Montalegre, "tendo em conta as condições meteorológicas, designadamente a neve acumulada na maioria das vias do concelho, e consequente formação de gelo devido às baixas temperaturas, verifica-se que não estão reunidas as condições para a normal circulação dos autocarros, pelo que esta quarta-feira, não vai realizar-se o transporte escolar".

Esta medida abrange todos os estabelecimentos de ensino do concelho de Montalegre.

Nos dois concelhos do Barroso, os meios da Proteção Civil e dos bombeiros mantêm-se em atividade com operações de limpeza e espalhamento de sal-gema nas estradas.

Para o distrito de Vila Real foi emitido um aviso amarelo devido à queda de neve até às 15h00 desta quarta-feira.

*Notícia atualizada às 07h35