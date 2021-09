Transportes gratuitos para ex-combatentes, seis mil retirados em La Palma e outros destaques TSF

© José Mota / Global Imagens

Limitar margens nos preços dos combustíveis pode fechar bombas e travar concorrência. O alerta é da Autoridade da Concorrência (AdC) numa avaliação de 12 páginas à proposta que na última sexta-feira foi aprovada na generalidade no Parlamento, com votos contra do CDS-PP, Chega e Iniciativa Liberal e abstenção do PSD.

Mais de 250 tradutores afegãos tiveram identidade exposta num e-mail do Ministério britânico da Defesa, avança a BBC. Muitas destas pessoas que trabalharam com as forças internacionais antes de o Afeganistão cair nas mãos dos taliban permanecem escondidas no interior do país.

Pelo menos seis mil pessoas já foram retiradas, 500 na última noite, das casas próximas ao vulcão Cumbre Vieja, em La Palma, nas Ilhas Canárias, após a abertura de uma nova boca eruptiva, disseram esta terça-feira as autoridades.

O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos considerou, esta terça-feira, que a Rússia foi "responsável" pelo assassinato do antigo agente dissidente Alexander Litvinenko, em Londres. O tribunal concluiu "sem margem para dúvidas" que o assassinato foi levado a cabo pelos cidadãos russos Andrei Lugovoi e Dmitry Kovtun, acrescentando que existe "fortes indícios" de que ao matar Litvinenko agiram em nome das autoridades russas.

As condições de atribuição do Passe de Antigo Combatente e os procedimentos relativos à sua operacionalização foram publicados esta terça-feira em Diário da República. Este cartão pretende "assegurar a gratuitidade do passe intermodal para todos os antigos combatentes detentores do cartão de antigo combatente, bem como para a viúva e viúvo de antigo combatente".