Transtejo em greve parcial até sexta-feira

Por Cátia Carmo 18 Julho, 2022 • 07:36

Se precisa de ir para Lisboa nos barcos da Transtejo tenha atenção à greve parcial que começa esta segunda-feira e se prolonga até sexta-feira. Entre Cacilhas e o Cais do Sodré, esta manhã, só há barcos a partir das 10h15.

No sentido contrário - do Cais do Sodré para Cacilhas - o impacto da greve é maior à tarde. A partir das 16h30 e até quase às 21h não vai ser possível atravessar o rio nos barcos da Transtejo.

A partir de terça-feira e até sexta-feira também a Soflusa vai ter greves parciais. Os trabalhadores das duas empresas reclamam por aumentos salariais.

Em junho, os trabalhadores da Transtejo e da Soflusa realizaram greves entre 11 e 13 de junho. A Transtejo e a Soflusa têm a mesma administração e ambas asseguram as ligações fluviais entre a margem sul e Lisboa.

A Transtejo é responsável pela ligação do Seixal, Montijo, Cacilhas e Trafaria/Porto Brandão, no distrito de Setúbal, a Lisboa, enquanto a Soflusa faz a travessia entre o Barreiro, também no distrito de Setúbal, e o Terreiro do Paço, em Lisboa.