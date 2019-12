Tratamentos à medida de cada doente? Médicos e administradores hospitalares pedem estratégia para medicina de precisão

Profissionais da saúde defendem tratamentos e medicamentos feitos à medida de cada doente © Direitos Reservados

A Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares (APAH) e a Ordem dos Médicos (OM) pedem ao Governo que avance rapidamente com uma estratégia para desenvolver, em Portugal, a chamada "medicina de precisão". Os representantes das duas classes argumentam que ao contrário dos tratamentos tradicionais (iguais para todos) a evolução da medicina aponta cada vez mais para tratamentos e medicamentos feitos à medida das características de cada doente.

O bastonário da Ordem dos Médicos sublinha que pela Europa vários países já definiram uma estratégia para a "medicina de precisão", mas "Portugal continua parado no tempo".

Miguel Guimarães explica que Portugal não pode ficar parado 00:00 00:00

O bastonário aponta as poupanças que a medicina de precisão pode trazer ao Estado 00:00 00:00

Médicos e administradores hospitalares juntaram-se e apresentam esta quarta-feira uma "Agenda Estratégica para o Futuro da Medicina de Precisão em Portugal" para "melhorar e acelerar o tratamento das pessoas".

O presidente da Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares garante que a habitual falta de dinheiro dos hospitais públicos não é desculpa. Alexandre Lourenço defende as vantagens desta medicina do futuro e garante que para as contas do Estado até pode ser uma vantagem, pois, se for bem aplicada, evitará tratamentos que não são eficazes e que acabam por ficar mais caros às contas públicas.