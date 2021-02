"Tremenda injustiça." Bombeiros ameaçam com manifestação depois de mudança na vacinação

"Os bombeiros poderiam, desde a primeira hora, estar na primeira linha das prioridades" © LUSA

Por Paula Dias e Catarina Maldonado Vasconcelos 19 Fevereiro, 2021 • 10:18 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Jaime Marta Soares, presidente da Liga de Bombeiros Portugueses, admite que a reação dos bombeiros pode ser incontrolável, face à alteração do plano de vacinação anunciado pelo coordenador da task force, Henrique Gouveia e Melo. O representante da classe profissional acredita mesmo que a notícia pode levar a uma manifestação pública dos bombeiros, embora nunca a uma greve.

O presidente da Liga assevera que os bombeiros querem conhecer os reajustes e as datas previstas para continuar o processo da vacinação. "No mínimo, e por respeito ético e por lealdade institucional, deveria ter sido transmitido ao presidente da Liga o que se está a passar", defende, em declarações à TSF.

Ouça as declarações de Jaime Marta Soares 00:00 00:00

É necessário compreender o que se passa na realidade e evitar um "mau ambiente que a ninguém beneficia e a todos prejudica", argumenta Jaime Marta Soares, que quer que o coordenador da task force do plano de vacinação contra a Covid-19 e o secretário de Estado expliquem "imediatamente" o que se passa.

"Sentimos que temos direito. Os bombeiros poderiam, desde a primeira hora, estar na primeira linha das prioridades. E não têm estado, porque só há uma semana é que se iniciou a vacinação dos bombeiros portugueses. Tem sido uma tremenda injustiça", contesta.

Paulo Santos, presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia, escolhe a palavra "preocupação" para definir a reação dos agentes perante a nova decisão.

Há polícias que já receberam pelo menos a primeira dose, garante o responsável. "Há polícias que já estão notificados para serem vacinados nos próximos dias, inclusive este fim de semana. Estamos a falar de profissionais que estão na primeira linha de combate à pandemia, onde estão integrados em equipas de fiscalização Covid, que podem em qualquer altura interagir com putativos infetados."

Paulo Santos reage com "preocupação". 00:00 00:00

Para Paulo Santos, seria "importante" que este processo não visse obstáculos. Embora a vacinação seja "imperativa" para o combate, Paulo Santos exorta o Governo a tentar encontrar outros instrumentos. Para o efeito, será necessária uma "avaliação política" para dar seguimento a novas estratégias de contenção: fazer mais testes e dar instruções para métodos de trabalho distribuído.

Também a Associação dos Profissionais da Guarda manifestou surpresa pela mudança. O presidente José Miguel fala mesmo de mau planeamento. "Foi para nós uma surpresa, porque isto é refrear tudo aquilo que é a proteção dos profissionais."

Ouça as declarações de José Miguel. 00:00 00:00

"Eu quero acreditar e preciso de acreditar que haver alguém com uma característica profissional militar desse algum bom caminho àquilo que estava a ser o plano de vacinação. No entanto, esta situação agora surpreende-nos, porque, mais uma vez, os profissionais das forças de segurança, e neste caso também os militares, as pessoas que de facto estão no terreno e que estão a dar o corpo para o desempenho de uma determinada missão numa situação de risco estão novamente a ser desvalorizados."

A vacinação dos polícias, guardas e bombeiros, iniciada há cerca de uma semana, vai sofrer um atraso. Segundo a edição desta manhã do semanário Expresso, a escassez de vacinas, levou o coordenador do plano de vacinação a dar prioridade aos mais velhos.

A mudança significa que, a partir de agora, 90% das vacinas disponíveis serão administradas, em primeiro lugar, a pessoas com 80 ou mais anos, e a quem tem entre os 50 e os 79 anos de idade e que sofra de uma das quatro doenças de risco aumentado para a Covid-19: problemas cardíacos, coronários e renais e doença respiratória grave.

Só depois as vacinas chegarão à PSP, à GNR, aos bombeiros, e também aos tribunais, ao Parlamento e até mesmo aos médicos que não se encontram na linha da frente de combate direto ao coronavírus.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19