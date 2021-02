"Três a cinco mil pessoas por dia" atravessam a fronteira de Valença

Fronteira Valença-Tui © Rui Manuel Fonseca/Global Imagens (arquivo)

Filas de vários quilómetros ao início da manhã e ao fim da tarde, será o cenário de todos os dias, a partir de agora, na ponte internacional de Valença-Tui, devido ao encerramento das fronteiras.

Segundo o Inspetor Chefe do SEF, António Lima, que coordena as operações de controlo no local, "há aqui bastante movimento com filas tanto de Espanha para Portugal, como de Portugal para Espanha. Durante a semana é sempre assim geralmente. Temos sempre entre três a cinco mil passageiros por dia a passar aqui, se seguirem os critérios do confinamento anterior", informou aquele responsável referindo que "entre as 07h00 da manhã e as 08h30 passaram à volta de 400 pessoas".

"Este é o maior PPA (Ponto de Passagem Autorizado) do país", disse.

Esta segunda-feira, a partir das 07h30, o trânsito, na sua maioria pesados de mercadorias, começou a acumular-se, formando longas filas à entrada da ponte internacional nos sentidos Portugal-Espanha e inverso. A partir das 09h00 horas começaram a aliviar.

