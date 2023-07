Três agentes da PSP detidos por suspeita de tráfico de droga

© Arquivo Global Imagens

PSP deteve esta quinta-feira três agentes do Comando Metropolitano do Porto por suspeitas de tráfico de droga, peculato e prevaricação.

Segundo avança a RTP3 e confirmou a TSF, as detenções ocorreram no âmbito de três buscas domiciliárias - que visaram as casas dos suspeitos, numa investigação liderada pela Divisão de Investigação Criminal.

O Jornal de Notícias acrescenta que os detidos são suspeitos de ficar com droga e dinheiro de consumidores que abordavam em patrulha e ações de fiscalização.

Em comunicado, a PSP acrescenta que "determinou de imediato a instauração de procedimento disciplinar".

Os detidos serão esta quinta-feira presentes a um juiz para primeiro interrogatório.