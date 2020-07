Três aldeias de Oleiros estão em "risco efetivo"

Bombeiros combatem uma das frentes do incêndio na freguesia de Vale da Cuba, no concelho de Oleiros © Paulo Cunha/Lusa

Três aldeias do concelho de Oleiros estão em "risco efetivo" por causa do incêndio que lavra deste sábado e que já se estendeu aos concelhos de Proença-a-Nova e Sertã, anunciou hoje a Proteção Civil.

"Temos três aldeias, Vale da Lousa, Pedintal e Vale da Cuba [Oleiros] que têm estado em observação muito apertada da GNR e do Serviço Municipal de proteção Civil. O risco é efetivo mas, com a concentração de meios projetado para a defesa destas aldeias, o risco é menor", afirmou, em conferência de imprensa, o Comandante Operacional de Agrupamento Distrital do Centro Sul (COADCS), Luis Belo Costa.

Neste momento estão no terreno a combater as chamas 854 operacionais, apoiados por 264 viaturas e 14 meios aéreos.

"É um empenhamento musculado. Ainda estamos à espera da chegada de mais três grupos de reforços, o que implica mais uma centena de operacionais", explicou Belo Costa.

O incêndio de Oleiros já causou 1 morto, um bombeiro de 21 anos falecido no sábado, e sete feridos, um deles civil.