Três casas na freguesia de Campeã, em Vila Real, estão em risco de ruir, na sequência da queda de granizo na tarde de terça-feira. Há ainda estradas cortadas e as operações de limpeza prosseguem esta quarta-feira. À TSF, o presidente da Junta da Campeã e da Associação de Agricultores do Concelho de Vila Real, Jorge Maio, adianta que nenhuma das três casas é habitada.

"Duas das casas já estavam sinalizadas, numa delas o telhado caiu com a tempestade e uma parede está em risco de derrocada. Já está sinalizada, a estrada está cortada, a Proteção Civil durante a manhã vai deslocar-se ao local para fazer a sua avaliação", afirma.

Esta manhã também vai ser feito o levantamento dos prejuízos provocados na agricultura. As culturas do milho, da batata e da castanha foram praticamente arrasadas.

"As culturas de primavera/verão de batata e milho, principalmente, estão totalmente afetadas e também a cultura da castanha, que é bastante predominante aqui nesta zona e a produção já não será o que poderia ser", explica.

O autarca assegura que, a nível agrícola, os prejuízos são bastante elevados. "Dos poucos agricultores que ainda resistem a cultivar este interior, o prejuízo é total", diz, alertando para a necessidade de apoios.

Caiu ainda granizo em outras localidades do concelho, como Torgueda ou Pena.

O mau tempo cruzou o distrito de Vila Real e há também registo de queda de granizo nos concelhos de Chaves e de Vila Pouca de Aguiar.

Os distritos de Vila Real, Bragança, Viseu e Guarda estiveram na terça-feira, entre as 14h00 e as 21h00, sob aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros por vezes fortes de granizo e acompanhados de trovoada e rajadas de vento forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).