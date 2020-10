Três crianças infetadas com Covid-19 em creche da Misericórdia da Maia

© Google Maps

Três crianças de uma creche da Santa Casa da Misericórdia da Maia estão infetadas com Covid-19 e as restantes dez crianças da sala estão já a ser testadas, revelou esta segunda-feira a provedora da instituição.

Em declarações à agência Lusa, Maria de Lurdes Maia, provedora da Misericórdia da Maia, afirmou hoje que os três casos positivos pertencem à sala de um ano da creche Santa Maria de Avioso, onde na semana passada sete funcionárias terem testado positivo.

Estes casos pertencem ao grupo de 35 crianças com idades até aos 36 meses que estão em isolamento profilático depois de, na quarta-feira, as três salas da creche da instituição terem sido encerradas.

"A indicação que temos das autoridades de saúde é que as crianças estão bem. As restantes 10 crianças daquela sala estão já a ser testadas", revelou a provedora da instituição, que a 07 de outubro, encerrou as três salas da creche.

Apesar disso, a instituição mantém em funcionamento três salas de pré-escolar, frequentadas por cerca de 65 crianças.

Maria de Lurdes Maia disse ainda que os testes realizados aos restantes funcionários "deram negativo".

A pandemia de Covid-19 já provocou mais de um milhão e setenta e sete mil mortos e mais de 37,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 2.094 pessoas dos 87.913 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

