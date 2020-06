Três detidos após operação da PSP em dois bairros do Porto

© Google Maps

A PSP levou a cabo, esta segunda-feira, uma operação policial nos bairros Dr, Nuno Pinheiro Torres e Pasteleira Nova, na cidade do Porto, que culminou em três detenções por tráfico de droga.

Estiveram no terreno mais de 50 elementos das forças de segurança

O presidente da câmara do Porto, Rui Moreira, acompanhou as operações no terreno. Em declarações à TVI24, o próprio confirmou que esteve presente, até porque estes são bairros que percorre semanalmente, e reconhece que é necessário dar segurança a quem vive naquelas zonas problemáticas do Porto devido ao tráfico de droga.