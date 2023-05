Três detidos em operação de combate ao tráfico de droga por via aérea

© Igor Martins / Global Imagens

Três homens foram detidos na segunda-feira pela prática de comércio de droga no âmbito de uma operação de combate ao tráfico internacional por via aérea, informou esta terça-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ adianta ter realizado no âmbito da operação "Madrugadas Brancas" oito buscas em residências e noutros locais, tendo sido apreendidos diversos telemóveis e "outros objetos com interesse para a prova dos factos em investigação".

De acordo com a PJ, os detidos, com idades entre os 29 e os 37 anos, são suspeitos de integrarem um grupo criminoso que se dedicava à introdução de grandes quantidades de cocaína no continente europeu através do Aeroporto Internacional Humberto Delgado, em Lisboa.

Os suspeitos conseguiam que "a droga fosse subtraída ao controlo das autoridades com o apoio de funcionários de uma empresa prestadora de serviços de manuseamento de bagagens que operava" no aeroporto de Lisboa.

A PJ indica que dois dos detidos são ex-funcionários da empresa prestadora de serviços no Aeroporto Humberto Delgado e o outro um agente da Polícia Municipal de um município da região da Grande Lisboa.

Os suspeitos foram "presentes à autoridade judiciária competente para efeitos de primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coação", diz a PJ, referindo que a investigação prossegue.