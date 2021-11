Terceiro dia seguido com mais de mil novos casos de Covid-19. Incidência e Rt aumentam

O número de casos de Covid-19 continua a aumentar em Portugal © Patrícia de Melo Moreira/AFP

Portugal regista esta sexta-feira mais nove mortes associadas à Covid-19 e 1289 casos confirmados de infeção com o coronavírus SARS-CoV-2, segundo dados oficiais.

Já morreram 18 193 devido à Covid-19 desde que o coronavírus foi detetado em Portugal, num total de 1 095 337 infeções até agora.

A taxa de incidência de infeções com SARS-CoV-2 nos últimos 14 dias a nível nacional voltou a subir situando-se esta sexta-feira nos 106,1 casos por 100 mil habitantes, tal como o índice de transmissibilidade (Rt), que aumentou para 1,04.

De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta sexta-feira, estão agora internadas 345 pessoas, menos 12 do que na quinta-feira, das quais 66 em unidades de cuidados intensivos, menos sete do que nas últimas 24 horas.

Seis das nove mortes ocorreram na região de Lisboa, duas na região Centro e uma no Alentejo. As vítimas mortais tinham entre os 70 e os 79 anos (4), mais de 80 anos (3) e entre os 60 e os 69 anos (2).

Do total de vítimas mortais registadas até à data em Portugal 9537 eram homens e 8656 mulheres. Os dados divulgados pela DGS mostram também mais 387 casos ativos, para um total de 32 867, e que 893 pessoas foram dadas como recuperadas da Covid-19 nas últimas 24 horas, o que aumenta o total nacional para 1 044 277 recuperados.

