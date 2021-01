Três doentes Covid em cuidados intensivos vão ser transferidos para a Madeira

Todas as condições de segurança serão asseguradas durante o transporte aéreo © Leonardo Negrão/Global Imagens

O governo regional da Madeira confirma à TSF que serão transferidos do continente para o arquipélago três pacientes em cuidados intensivos. Os três doentes estão infetados com o coronavírus.

Num comunicado enviado às redações, o Ministério da Saúde revela que "durante a tarde, irão ser transferidos três doentes internados em Cuidados Intensivos, dois do Hospital Beatriz Ângelo e um do Centro Hospitalar Lisboa Ocidental, para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal".

O Executivo garante ainda que todas as condições de segurança serão asseguradas durante o transporte aéreo. A transferência será garantida pelo Ministério da Defesa, através da de um avião C130 da Força Aérea Portuguesa. As entidades envolvidas (hospitais, INEM, FAP e SESARAM) acompanharão em permanência os doentes, até à chegada ao Funchal.

"Os doentes serão transferidos com a necessária autorização das respetivas famílias, num processo que assenta numa estreita articulação entre os Serviços de Medicina Intensiva envolvidos e a Comissão de Acompanhamento da Rede Nacional de Medicina Intensiva (CARNMI), o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), a Força Aérea Portuguesa (FAP) e o Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM)", refere o comunicado.

Na quinta-feira, o presidente do Governo da Madeira manifestou a "disponibilidade total" da região para receber doentes com Covid-19 do continente, na sequência da "sobrecarga" que se verifica nos hospitais de Portugal continental. O Serviço de Saúde da Madeira tinha manifestado, na quarta-feira, à ministra da Saúde, Marta Temido, disponibilidade para receber três doentes do continente na unidade de cuidados intensivos.

Na manhã desta sexta-feira, o o secretário regional de saúde Pedro Ramos já tinha avançado à TSF que a região tinha três camas de cuidados intensivos à disposição, apesar de não poder abdicar de profissionais de saúde. Também nessa altura, o secretário regional de saúde adiantou que a Madeira também poderá ajudar com duas cápsulas para transporte de doentes críticos.

A SIC Notícias adianta que o Governo central já aceitou a oferta e vai enviar para a Madeira três doentes graves.

