Três empresas condenadas por cartel em venda de cabos para a REN

A Autoridade da Concorrência (AdC) sancionou as empresas Cabelte, Quintas & Quintas (Q&Q) e Solidal "por um acordo ou prática concertada" restritiva da concorrência, as quais admitiram participação no cartel, divulgou hoje a entidade.

A Cabelte - Cabos Elétricos e Telefónicos, Quintas & Quintas - Condutores Elétricos e Solidal - Condutores Elétricos, que detém a 100% a Q&Q, foram sancionadas "por um acordo ou prática concertada restritivos da concorrência através da fixação de preços e da repartição de mercado em procedimentos de contratação pública lançados pela REN (gestor da infraestrutura elétrica nacional) para o fornecimento de cabos para o transporte de energia elétrica".

A Concorrência concluiu o processo relativamente às três visadas com recurso ao procedimento da transação, "tendo as mesmas admitido a participação no cartel e abdicado da litigância judicial".

A Cabelte foi sancionada com uma coima de 1.020.800,00 euros e a Q&Q e a Solidal com uma coima de 1.035.000,00 euros, "tendo as respetivas coimas sido reduzidas em resultado da colaboração com a AdC no contexto do procedimento de transação".