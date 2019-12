Três famílias de Amarante realojadas em habitação social devido à depressão Elsa

© José Carmo/Global Imagens

Três famílias de Amarante tiveram esta quinta-feira de ser realojadas em habitações sociais da câmara, depois de as suas habitações terem ficado danificadas pelo mau tempo da última noite, disse à Lusa fonte autárquica.

Segundo a fonte, as famílias residiam nas localidade de Freixo de Baixo e Telões e foram acompanhadas, "desde a primeira hora", pelos serviços da autarquia. Por precaução, face à chuva intensa, mas sobretudo pela "significativa falta de energia no concelho", foram suspensas as atividades letivas em vários estabelecimentos, segundo a fonte.

A Proteção Civil registou a queda de várias dezenas de árvores, com cortes a acesso a habitações e vias de comunicação, entretanto solucionados na maioria dos casos. Vários postes de energia elétrica e comunicações também ficaram danificados, provocando constrangimentos no fornecimento de energia, tendo chegado a afetar 60% do concelho e grande parte da sede do município.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), no distrito do Porto prevê-se chuva "forte e persistente, podendo ser acompanhado de trovoada" até às 21h00. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil alertou na quarta-feira a população para o agravamento das condições meteorológicas, com precipitação forte e persistente, vento forte nas terras altas e agitação marítima forte em toda a costa.