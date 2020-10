Três funcionárias infetadas em escola de Famalicão, 90 alunos em casa

© Artur Machado/Global Imagens

Cerca de 90 alunos do Centro Escolar de Antas, em Vila Nova de Famalicão, estão desde hoje em isolamento profilático em casa, depois de três funcionários terem testado positivo ao novo coronavírus, disse o diretor do agrupamento.

Em declarações à Lusa, Carlos Teixeira afirmou que os alunos vão ter ensino à distância, estando o regresso à escola previsto para o dia 26.

"São alunos de duas turmas do 1.º ano e duas do 2.º", acrescentou. Ainda segundo o responsável, todos os alunos estão "assintomáticos".

Outras duas funcionárias que trabalhavam no mesmo piso ficaram também em casa, a cumprir isolamento profilático. As restantes duas turmas continuam com aulas presenciais.

A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais de 40 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 2.198 pessoas dos 101.860 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.