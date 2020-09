Três inspetores do SEF acusados de homícidio de cidadão ucraniano

Oeiras, 13/11/2014 - O edifiício sede do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) foi hoje alvo de buscas, por parte da Polícia Judiciária, numa investigação relacionada com os Vistos Gold. (Carlos Manuel Martins/Global Imagens) © Carlos Manuel Martins / Global Imagens

O Ministério Público acusou esta quarta-feira três inspetores do SEF do homicídio qualificado de um cidadão ucraniano, ocorrido a 12 de março no Centro de Instalação Temporária do Aeroporto de Lisboa.

Segundo uma nota da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL) os inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) são também acusados de detenção de arma proibida.

Os três inspetores - Bruno Sousa, Duarte Laja e Luís Silva -- estão em prisão domiciliária desde a sua detenção em 30 de março.

Os inspetores são os acusados de terem matado Ihor Homenyuk depois de o cidadão ucraniano tentar entrar ilegalmente em Portugal, por via aérea, em 10 de março.