Três jornais de São Miguel deixam de ser impressos devido a rotura de papel

© D.R.

Por Lusa/TSF 09 Junho, 2022 • 12:41 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os jornais Diário dos Açores, Correio dos Açores e Atlântico Expresso deixam, a partir de quinta-feira, de ser impressos devido à "rotura de vários tipos de papel no mercado nacional e internacional", foi hoje anunciado.

Num comunicado publicado nos jornais, e intitulado "uma notícia que não gostaríamos de dar", a Gráfica Açoreana informa os assinantes e clientes que, a partir de quinta-feira, aquelas publicações "vão ser distribuídas em formato PDF".

"Desde fevereiro que as empresas gráficas estão confrontadas com a rotura de vários tipos de papel no mercado nacional e internacional [...] conseguimos até ao momento garantir papel com um custo três vezes superior ao papel próprio para impressão de jornais. Apesar do enorme encargo [...] foi possível até agora manter a publicação regular [...]. Porém, o último lote de papel serviu para imprimir os jornais que hoje publicamos", indica a Gráfica Açoreana.

A gráfica diz ainda que continua "a desenvolver vários contactos, alguns dos quais com o apoio de empresas congéneres nacionais, para assegurar, num futuro próximo, papel para imprimir os jornais" e "cumprir com os trabalhos gráficos" em carteira, "aguardam a disponibilidade de papel".

No caso do outro matutino da ilha de São Miguel, o Açoriano Oriental, o administrador da Açormédia, Pedro Melo, adiantou à agência Lusa que não se prevê "para já" problemas de falta de papel.

João Palmeiro, presidente da Associação Portuguesa de Imprensa, lembra que vem alertando para esta possibilidade há muito tempo 00:00 00:00

"Temos 'stock' e encomendas de papel acauteladas até ao fim do ano", afirmou o administrador da Açormédia, que detém o jornal Açoriano Oriental,

Pedro Melo assinalou, no entanto, os aumentos que se têm vindo a verificar em relação ao preço do papel.

A 2 de junho o presidente da Associação Portuguesa das Indústrias Gráficas e Transformadoras do Papel (Apigraf), José Manuel Lopes de Castro, afirmou à Lusa que a falta de papel nos Açores "é transversal ao país todo" e que não há solução à vista.

Lopes de Castro explicou à Lusa que os Açores têm algumas unidades gráficas e os fornecedores estão no continente e enfrentam um "duplo problema".

Ou seja, "têm o problema da falta do papel e o da logística transporte", explicou, referindo ter conhecimento da situação, uma vez que são associados da Apigraf.

"Infelizmente não estamos a ver solução para a falta de papel nos Açores", mas "ela é transversal ao país todo, não é em zonas concretas, é no país todo", sublinhou Lopes de Castro.

Governo dos Açores disponível para apoio extraordinário à imprensa devido a custo do papel

O presidente do Governo Regional dos Açores manifestou-se esta quinta-feira disponível para "pensar num apoio extraordinário" à imprensa regional devido aos sobrecustos do papel, "essencial para a materialização das edições dos jornais".

"O Governo está sensível para pensar num apoio extraordinário à imprensa, devido ao aumento de preço do papel, fruto desta crise económica, que penaliza a imprensa", afirmou José Manuel Bolieiro, em declarações aos jornalistas no Palácio de Sant' Ana, em Ponta Delgada, após ter recebido, em audiência, a Delegação Regional dos Açores da Anafre -- Associação Nacional de Freguesias.

O chefe do executivo de coligação PSD/CDS-PP/PPM falava a propósito da indicação de que os jornais Diário dos Açores, Correio dos Açores e Atlântico Expresso deixam, a partir de quinta-feira, de ser impressos devido à "rotura de vários tipos de papel no mercado nacional e internacional".

Bolieiro esclareceu que uma questão é a "gestão de 'stock' de papel" e outra, a que o Governo regional está "sensível", é o aumento dos preços do papel.