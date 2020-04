Três meses à frente da Anafre em plena pandemia. "Parece um ano"

As juntas de freguesia viram-se obrigadas a desviar verbas para o apoio social © Reinaldo Rodrigues/Global imagens

Jorge Veloso foi eleito presidente da Associação Nacional de Freguesias a 25 de janeiro, mas este é um mandato marcado pela pandemia de Covid-19. O presidente da Anafre diz que todos os dias recebe pedidos de ajuda de famílias carenciadas. Num balanço destes três meses, Jorge Veloso diz que tem sido duro mas gratificante.

"Estes três meses parecem um ano, tenho gosto em estar à frente da Anafre, mas as dificuldades têm sido muitas!" Jorge Veloso, presidente da União de Freguesias de São Marinho do Bispo e Ribeira de Frades, em Coimbra, assumiu a presidência da Associação Nacional de Freguesias a 25 de janeiro. O caminho tem sido duro. "Não podemos deixar faltar nada aos nossos cidadãos, desempenhamos papeis que não são da nossa competência mas desempenhamos com gosto. Sobretudo na área social, compramos proteção individual, desinfeções, auxílio a IPSS..."

Nestes três meses, foram ativadas as comissões sociais de freguesias, que em parceria com as câmaras municipais, a Segurança Social e as IPSS têm permitido ajudar as famílias. Jorge Veloso diz que "todos os dias aparecem pedidos de ajuda de famílias carenciadas, com alimentos, medicamentos, pagamentos de rendas de casa em atraso, águia e energia elétrica".

Entre as vitórias, Jorge Veloso aponta o Orçamento de Estado que disponibilizou 228 milhões de euros para as freguesias. "Veio equilibrar um pouco os orçamentos das juntas de freguesias, mas não é suficiente. As despesas extra, que não estavam previstas, mostram que a meio do ano vamos ter que fazer uma alteração orçamental".

Por causa da pandemia, as juntas de freguesia viram-se obrigadas a desviar verbas para o apoio social, e o presidente da Anafre teme o pós-Covid.

