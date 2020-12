Três mortos e 13 feridos graves. O primeiro dia da operação de Natal da GNR

A GNR deu alguns conselhos para evitar acidentes © Rui Manuel Fonseca / Global Imagens

Três mortos e 13 feridos graves é o balanço do primeiro dia da operação Natal da GNR. Desde a meia-noite de dia 23 até à noite da consoada já foram registados mais de 400 acidentes e 107 feridos ligeiros.

"A GNR, até ao momento, registou 448 acidentes no âmbito da operação Natal e Ano Novo, dos quais há a lamentar três mortes e 13 feridos graves. São os dados que tenho para transmitir para já. Não temos mais elementos, no final da operação talvez façamos comparativos, mas como é um ano atípico não é desejável estarmos aqui a fazer um comparativo", explicou à TSF major Esteves, o oficial de serviço.

Os militares da guarda detetaram ainda 71 infrações rodoviárias por excesso de álcool durante a condução, 1080 condutores em excesso de velocidade, 77 infrações por falta de uso do cinto de segurança e 119 por utilização indevida do telemóvel.

Este ano, por causa da pandemia e das restrições, a GNR optou por não comparar os acidentes registados com os do ano anterior. Ficam, no entanto, alguns conselhos para evitar acidentes.

Ouça os conselhos do major Esteves 00:00 00:00

"No caso de viajar, descansar convenientemente antes de efetuar as viagens. Pelo menos de duas em duas horas, se forem viagens prolongadas, ou sempre que sinta necessidade de efetuar a paragem para descansar. Deve também adequar a velocidade às condições climatéricas, ao estado da via e ao volume de tráfico", acrescentou o oficial.

Em contexto de pandemia, a GNR alerta os condutores para que se abstenham de ações, atitudes e comportamentos que poderão potenciar a propagação do novo coronavírus, devendo seguir e garantir o cumprimento das orientações da Direção-Geral da Saúde.



Pede também que se cumpram as regras de circulação decorrentes dos normativos aprovados no âmbito do atual estado de emergência e que as pessoas mantenham o distanciamento físico.

A GNR intensificou o patrulhamento rodoviário entre quarta-feira e 04 de janeiro.