Transportados para o hospital três soterrados após queda de muro no Porto

Três pessoas foram, esta segunda-feira, transportadas para o hospital depois de terem estado soterradas em Paranhos, no concelho do Porto, na sequência da queda de um muro.

O acidente resultou em dois feridos ligeiros e um grave, confirmou à TSF, o comando metropolitano da PSP. Os dois feridos ligeiros foram levados para o Hospital de São João, enquanto o ferido grave foi transportado para o Hospital Santo António.

O alerta para o acidente de trabalho, que aconteceu na rua do Monte Alegre, foi dado às 14:07.

No local estiveram duas Viaturas Médica de Emergência e Reanimação (VMER), uma do Hospital de São João e outra do Santo António, bem como três ambulâncias e uma mota do INEM.

Fonte do Batalhão de Sapadores de Bombeiros do Porto indicou à Lusa que foram deslocadas três viaturas e 12 homens desta corporação. Também a PSP está no local.