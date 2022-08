Três pessoas soterradas no Funchal após desabamento muro. Duas já retiradas com vida

O vereador da Proteção Civil da Câmara Municipal do Funchal adiantou que uma das vítimas já foi resgatada com vida © Homem de Gouveia/Lusa

Uma pessoa ficou totalmente soterrada e duas ficaram enterradas até ao pescoço nos arredores do Funchal, ilha da Madeira, depois de a residência onde estavam ter sido atingida pelo desabamento de um muro. Duas das vítimas já foram retiradas com vida. Prosseguem os trabalhos para resgatar ainda uma mulher de 67 anos, totalmente soterrada. O comandante Cândido Minas dos Bombeiros Sapadores do Funchal contou como tudo se passou.

"Foi uma derrocada de um muro que apanhou três sinistrados. Um deles, do sexo feminino, com 30 e poucos anos, já foi transportado por uma equipa médica. O segundo acaba de ser libertado agora, vai ser transportado agora, e vamos trabalhar para retirar o terceiro, que é uma idosa com 67 anos. Vamos começar agora as manobras de retirada", explicou à TSF Cândido Minas.

O vereador da Proteção Civil da Câmara Municipal do Funchal, Bruno Pereira, adiantou que os meios de socorro estavam pelas 15h00 já próximos das outras vítimas. O alerta desta ocorrência, na rua da Ribeira da Ponte, na zona oeste do Funchal, na divisão entre os concelhos do Funchal e de Câmara de Lobos foi dado pelas 13h40.

O desabamento aconteceu numa residência privada de um único piso, onde o muro de suporte ruiu sobre outra moradia atingindo estas três pessoas.

Para as operações de socorro foram deslocados para o local meios dos bombeiros de Câmara de Lobos e Sapadores do Funchal, estando alocadas cinco viaturas e 14 bombeiros.