Três prédios comprados pela PSP vão alojar cerca de 250 polícias

José Luís Carneiro, ministro da Administração Interna

O ministro da Administração Interna congratula-se com a compra de três prédios por parte da Polícia de Segurança Publica, o concretizar de um objetivo antigo e "uma prioridade política do Governo" para "melhorar as condições de vida dos agentes da autoridade".

Os edifícios, localizados nos Olivais e na Amadora, vão albergar cera de 250 agentes "com muitas condições de dignidade", disse à TSF José Luís Carneiro.

Segundo o ministro, "foi possível libertar os saldos cativos no Ministério das Finanças desde 2005", por decisão primeiro-ministro e do ministro das Finanças após a proposta de José Luís Carneiro.

A capacidade de encontrar alojamento é "um dos fatores mais importantes para aqueles que desejam ingressar nas forças de segurança", por isso com esta medida o Governo espera "tornar a condição policial mais atrativa" para jovens recrutas.

Já está prevista a construção de novos alojamentos em terrenos cedidos pela Câmara Municipal da Amadora, mas o ministro assume que não será esta a forma de resolver todos os problemas da polícia, apesar de "atenuar" alguns.

"Esta é uma das prioridades, reforçar o alojamento e as condições de habilidade para a Polícia de Segurança Pública e da Guarda Nacional Republicana", aponta, referindo que, por outro lado, é preciso não esquecer as condições salariais, "que terão melhorias agora, a partir de janeiro e que se prolongará pela recuperação de rendimentos até 2026".

Segundo o Correio da Manhã, estes imóveis representam um investimento de 20 milhões de euros.