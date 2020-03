"Triagem smart" começa a ser testada no Hospital da Cruz Vermelha

O ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor © LUSA

Já começou a ser testada uma tecnologia portuguesa que permite fazer a triagem de doentes de forma inteligente. O projeto que juntou estudantes de enfermagem e técnicos da Cruz Vermelha começou a ser usado, esta terça-feira, no Hospital da Cruz Vermelha, uma das unidades hospitalares reservadas para tratar doentes infetados com a Covid-19.



Na apresentação do projeto, estiveram os ministros da Segurança Social e da Ciência. Manuel Heitor explicou Manuel Heitor, explicou aos jornalistas que a tecnologia "está a ser testada", para fazer a triagem, quer no Hospital da Cruz Vermelha, quer nos lares de idosos. O ministro sublinhou que esta é uma pareceria entre as universidades, com a participação de alunos de enfermagem e com técnicos da Cruz Vermelha.



"Investir na ciência vale a pena e podemos acreditar na tecnologia que temos em Portugal. Para além do esforço para combater a pandemia, é também uma operação para estimular o desenvolvimento de empresas com base tecnológica em Portugal, que assim também podem não apenas mobilizar esforços, mas também demonstrar um sistema inovador a nível europeu", afirmou o ministro, em declarações registadas pela RTP3.



"Esta triagem smart serve para fazer uma pré-amostragem em três níveis de risco. É semelhante ao que muitos hospitais usam com as pulseiras mas reduz a necessidade de tantos testes", disse.