Tribunais à beira da rutura. Falta de oficiais de Justiça agrava-se em 2021

© Pixabay

Por Rui Polónio 21 Março, 2022 • 07:31 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

É um alerta que surge com frequência, mas que tem agora outra dimensão. Os presidentes das 23 comarcas portuguesas denunciam que é cada vez mais real o perigo de rutura nos tribunais.

A falta de funcionários agravou-se em 2021 e não faltam casos concretos para mostrar isso mesmo. O relatório da Direção-Geral da Administração da Justiça mostra que, em 2019, havia quase 800 vagas para oficiais de Justiça por preencher. No Porto, por exemplo, nunca a situação foi tão má. Só nesta comarca, no final do ano passado havia mais de 180 lugares por preencher.

Ouça aqui as explicações 00:00 00:00

Os baixos salários, a sobrecarga de trabalho e os vários anos sem concursos justificam o cenário. Os 800 euros de ordenado para quem entra na carreira tornam-se curtos para pagar a renda em vários pontos do país, explica ao jornal Público o presidente do sindicato dos funcionários judiciais.

António Marçal sublinha que o sindicato já propôs ao governo que o subsídio de residência seja alargado às regiões onde o preço das rendas foi mais afetado pelo turismo, mas ainda não obteve resposta. Atualmente, só tem direito a este apoio quem é colocado em Faro ou nas ilhas.

Ouça as declarações de António Marçal à TSF 00:00 00:00

Não são apenas as dificuldades no recrutamento que contribuem para esta situação. Um plano estratégico plurianual desenvolvido pelo Ministério da Justiça, e citado pelo jornal, Indica que no ano passado reformaram-se 133 pessoas. Um número que este ano deve subir para perto de 200. Mas há também quem use os tribunais como porta de entrada na função pública e passe depois para outros serviços, avisa António Marçal.

Em declarações à TSF, o presidente do sindicato dos funcionários judiciais disse ser "importante e urgente a admissão de cerca de 1000 oficiais de justiça". Além da necessidade de colmatar a rutura, também "existem cerca de três centenas de oficiais de justiça que, este ano, irão para a aposentação".

António Marçal: "É importante a admissão de mais de 1000 oficiais de justiça" 00:00 00:00

De resto, os relatórios das comarcas mostram como o défice crónico se agravou no ano passado.

Se a administração central mantiver a não contratação de novos funcionários e a não promoção a cargos de chefia, a curto prazo assistiremos a um colapso dos serviços, escreve mesmo o juiz que dirige a comarca de Braga.

Contactado pelo jornal Público, o Ministério da Justiça não prestou qualquer esclarecimento.