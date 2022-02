Tribunal chumba Processo Especial de Revitalização do grupo Impala

© André Rolo / Global Imagens (arquivo)

O Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa deu razão ao Ministério Público e a dezenas de credores e trabalhadores da Descobrirpress ao chumbar o Processo Especial de Revitalização (PER) da empresa do grupo Impala, detentor das revistas Maria, Nova Gente e TV7Dias, de acordo com a revista Sábado.

Desde 2014 que o grupo detido por Jacques Rodrigues é alvo de reclamações de milhões de euros por parte de antigos e atuais funcionários.

"Há casos de trabalhadores que estão para receber os seus créditos laborais há 10 anos e a aprovação deste plano implica que demorem 20 anos a reaver o que lhes é devido", afirma um grupo de ex-funcionários na contestação ao PER.

Este é o quarto PER que o grupo Impala submete à justiça e apenas um foi homologado (em 2017). O atual tinha sido aprovado por credores que representavam 91,4% dos créditos do grupo, mas a interposição de um recurso anulou a decisão.

De acordo com o Ministério Público, o PER apresentado pela empresa "contende com os princípios da irredutibilidade, indisponibilidade e irrenunciabilidade dos créditos fiscais (...) na medida em que prevê a redução dos créditos tributários, defendendo o perdão de 80% dos juros vencidos", lê-se no acórdão.