Por Rute Fonseca 08 Fevereiro, 2022 • 08:22

"Tricotar Histórias" tem como alvo os mais velhos, que praticam tricot, crochet ou malha e entre a partilha de saberes e memórias há também tempo para ouvir uma história.

O objetivo é combater a solidão e tirar os mais velhos de casa.

Zulmira Bico tem 90 anos, marca presença no "Tricotar Histórias" desde o primeiro dia. "Não gosto de estar em casa, gosto do convívio, gosto de aprender os trabalhos de renda e bordados. Há seis anos que venho aqui, gosto imenso do convívio, esquecemos os problemas de casa e vou continuar até poder. Obriga-nos a sair de casa".

"Tricotar Histórias", o projeto que "tira" os mais velhos de casa. Uma reportagem com sonorização de José António Barbosa. 00:00 00:00

Filomena Almeida tem quase 96 anos e também faz parte deste grupo. "Venho pelas minhas amigas, deixei de trabalhar, de fazer malhas, por causa dos meus olhos... Tanto que eu trabalhei, tenho pena de não poder continuar. Andava a fazer casaquinhos para os meus bisnetos e tive que parar".

Ao lado está a D. Ericina, chamam-na de a professora, tem 90 anos. "Desde garota que sempre gostei de fazer isto, aprendi com a minha mãe. Fazia primeiro para as bonecas e depois fui crescendo e fazia para mim. O primeiro casaco de malha que fiz para mim foi um sucesso, era vermelho e lembro-me de ir para o colégio muito feliz, porque levava um casaco feito por mim".

De duas em duas semanas, a Biblioteca Municipal de Espinho organiza este encontro, entre a partilha de saberes e as memórias há espaço para a leitura. Andreia Magalhães, é bibliotecária. "A ideia surgiu para aproximar a população sénior à biblioteca e achamos que o tema do tricotar era atrativo para esta faixa etária. O encontro decorre de forma informal, cada senhora traz os seus trabalhos, agulhas, linhas e depois partilham saberes... vão tirando dúvidas umas com as outras."

Sandra Vieira faz parte do serviço educativo da Biblioteca Municipal de Espinho. "Mais do que o tricotar é o convívio que existe entre elas, a troca de histórias de vida. Começamos a conhecer cada história, que é interessante. Apesar de eu contar uma história no final, elas trazem histórias muito mais interessantes. Mas é muito importante a partilha destes momentos que ficam".

No final do encontro, Sandra Vieira lê uma história ou um poema, por norma é escolhido um tema para que no final possam trocar ideias. Na primeira terça-feira de fevereiro falaram sobre a importância da água.

O "Tricotar Histórias" tem encontro marcado à terça-feira, às 15 horas, de 15 em 15 dias, na Biblioteca Municipal de Espinho. Quem quiser juntar-se deve telefonar para o 22 733 58 69.