Aniversário TSF: Trinta e cinco anos depois, a rádio recorda grande incêndio do Chiado

© Nuno Domingues/TSF

Esta manhã, estamos nos Armazéns do Chiado, em Lisboa, para iniciar a semana de aniversário da TSF. Trinta e cinco anos depois, a rádio que mudou a rádio volta ao local onde realizou a reportagem do grande incêndio do Chiado, que mudou a face no centro comercial da cidade.

Aqui, começou a mudança. Vamos recordar outras formas de fazer reportagem, na rádio, e novas formas de tornar o centro da cidade apetecíveis para o comércio.

A TSF não nasceu no Chiado. A rádio que mudou a rádio foi criada numa cave, no número 32 da Rua Ilha do Pico, na zona de Arroios, em Lisboa. Corriam meados da década de oitenta, ganhou voz regular, ainda em 1988, a partir dos estúdios da Torre 2 das Amoreiras.

Era uma rádio local pirata e no dia 25 de Agosto de 1988, quase seis meses depois de nascer, a rádio estava em direto do Chiado em chamas.

A rádio que andava nos ouvidos dos lisboetas foi a rádio que informou, ao longo do dia, a destruição de uma zona histórica de Lisboa. Elisabete Caramelo trabalha há vários anos na Fundação Gulbenkian, foi uma das fundadoras da TSF Rádio Jornal e uma das repórteres que contou o que estava a acontecer a 25 de agosto de 1988, no Chiado.

Em direto na TSF, Elisabete Caramelo conta o que viu, em 1988, no grande incêndio do Chiado 00:00 00:00

José Manuel Mestre, jornalista da SIC, e outro dos fundadores da TSF, também fez a cobertura do grande incêndio do Chiado, em 1988.