Trinta surtos em creches e ATL, gás tóxico de vulcão a caminho da costa mediterrânica e outros destaques TSF

Portugal registava na segunda-feira um total de 31 surtos ativos de Covid-19 em creches, centros de atividades de tempos livres (ATL) ou jardins de infância, que resultaram em 232 casos de infeção, confirmou esta quarta-feira a Direção-Geral da Saúde (DGS).

O Sistema europeu de satélites meteorológicos prevê, para sexta-feira, a chegada à Europa de dióxido de enxofre, libertado pelo vulcão das canárias, desde o último fim de semana. O território espanhol e toda a bacia do mediterrâneo vão ser afetados. Victor Prior, delegado do Instituto Português do Mar e da Atmosfera na Madeira, disse à TSF que o risco de o dióxido de enxofre ter efeitos em Portugal é muito reduzido.

A escassos dias das eleições autárquicas, o futuro do Porto para os próximos quatro anos esteve em debate, no Ateneu Comercial do Porto. No confronto, moderado por Domingos Andrade (TSF) e Inês Cardoso (JN), participaram os candidatos à Câmara do Porto cujos partidos têm representação na Assembleia Municipal da cidade: o atual autarca Rui Moreira (Independente), Bebiana Cunha (PAN), Ilda Figueiredo (CDU), Sérgio Aires (BE), Tiago Barbosa Ribeiro (PS) e Vladimiro Feliz (PSD).

Rui Moreira apelou a uma "maioria reforçada", enquanto o PS se afirmou como "alternativa de mudança" no Porto. Turismo, habitação e mobilidade foram alguns dos temas que estiveram em destaque no debate decisivo, na TSF e no JN, com os candidatos à Câmara Municipal do Porto.

O primeiro-ministro prepara-se para anunciar na quinta-feira o levantamento de um conjunto de restrições que vigoraram por causa da Covid-19, com efeitos a partir de 1 de outubro para evitar "confusão" com as eleições autárquicas de domingo.

Entre abril e junho foram vendidas 52 855 habitações em Portugal, num valor total de cerca de 8,6 mil milhões de euros. Os valores foram publicados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) e não apenas recuperam os valores pré-pandemia como constituem recordes desde que os registos foram iniciados em 2009.

Os primeiros testes de um tratamento realizado através de "nanocorpos", versões menores e mais simples de anticorpos, de uma lama chamada Fifi mostraram "potencial significativo" contra a Covid-19.

Já em Armamar, os fruticultores têm agora uma nova arma contra o granizo, que nos últimos anos tem causado elevados estragos nos pomares do concelho conhecido por ser a capital da maçã de montanha. Só em junho, o mau tempo provocou perdas na ordem dos 10 milhões de euros. Há dois anos consecutivos que os produtores deste fruto têm registado prejuízos de milhões. "Após vários sinistros que temos tido durante estes quatro anos resolvemos, depois de analisarmos outros sistemas, que este era o mais eficaz", explica à TSF o presidente das duas organizações de produtores, José Osório.

