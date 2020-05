© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

O secretário de Estado das Pescas revelou esta sexta-feira que as tripulações dos barcos de pesca estão a ser testadas à Covid-19.

José Apolinário explicou que estes testes, financiados por dinheiros comunitários e pelos municípios, estão a ser feitos por todo o país.

"Há candidaturas para cerca de três mil testes", detalha o governante. No Algarve são para "400 a 500 testes" feitos em cooperação entre as associações de pesca e o centro académico da Universidade do Algarve.

Na zona de Peniche, Póvoa de Varzim e Matosinhos "já foram realizados um total de 1400 testes", aos quais se juntam os cerca de 400 previstos para o Algarve e 1200 noutros pontos da costa portuguesa.

Os testes estão a ser feitos dando prioridade à frota dos barcos de pesca de cerco, que recomeça a trabalhar na próxima segunda-feira.

Até agora, garante José Apolinário, nenhuma embarcação foi obrigada a parar por nela terem sido detetados casos de infeção.

