Tristes, frustrados e saturados. Portimonenses lamentam paragem no desconfinamento

Nos cafés, nas lojas, em todo o lado, as conversas andam à volta do mesmo tema e o sentimento de Carina Encarnação é o de toda a gente: "Estamos muito tristes, muito frustrados. Estávamos à espera de começar a trabalhar. Estamos fartos de estar em casa".

Carina trabalha numa pizzaria que se preparava para abrir portas na próxima segunda-feira. Já não o vai fazer. "Ainda somos 20 trabalhadores e torna-se complicado ficar mais 15 dias em casa."

Eduardo Rosa come uma bifana numa esplanada. A partir de segunda-feira, é um gesto que não pode repetir. E, embora não trabalhe no comércio, lamenta que o seu concelho tenha de voltar atrás no desconfinamento.

"A gente estava a contar que fosse ao contrário, que ia abrir. E, afinal, vieram com esta medida agora. O que é que a gente vai fazer? Temos de acatar as medidas, mas coitadas das pessoas da restauração, que há três meses que não fazem nada", lamenta.

Luísa Ricardo, que tem uma loja na baixa da cidade, equaciona já fechar portas. Por enquanto, ainda vai manter as vendas ao postigo. Mas não sabe até quando: "As pessoas não entram. As pessoas querem entrar lá para dentro e ver o artigo. As pessoas gostam de mexer e de ver. Assim não compram. Estes 15 dias, eu não fiz dinheiro nem para metade da renda".

Os números de infetados em Portimão dispararam com dois surtos que aconteceram na construção civil, mas Filipa Roque diz que já toda a gente anda cansada da situação. Por vezes já se torna difícil a quem tem um café ou restaurante aberto fazer com que os clientes cumpram regras. E, no seu caso, manter o negócio não está a ser fácil.

"Não sei como vou fazer, vou ter de reduzir horários às colaboradoras, vou ter de ajustar as coisas, porque não está a ser fácil. As pessoas já estão um bocadinho saturadas, cansadas e começam já a não ligar [às medidas]. Nós dizemos para porem a máscara, falamos sobre as regras e acho que já ignoram", remata.

Por pelo menos mais 15 dias, a população de Portimão terá de voltar às regras antigas. Cafés e lojas só vão funcionar ao postigo e restaurantes apenas em take-away.

