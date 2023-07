Troço da A4 reaberto na totalidade às 21h30 após 11 horas de corte

© Pedro Granadeiro/Global Imagens (arquivo)

O troço da Autoestrada 4 (A4) cortado ao trânsito desde as 10h30 devido a um acidente ao quilómetro 99, perto de Vila Real, reabriu na totalidade cerca das 21h30, disse fonte da GNR de Vila Real.

O acidente resultou do despiste de um camião, que ficou tombado na via na zona de Mouçós e, de acordo com o comando sub-regional do Douro, há a registar um ferido ligeiro que foi transportado para a unidade de Vila Real do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro.

O alerta foi dado às 10h21, tendo sido mobilizados para o local 16 operacionais e cinco viaturas dos bombeiros da Cruz Verde e Cruz Branca, da concessionária e da GNR, responsável pela investigação às causas do despiste.

Durante o dia, elementos da concessionária da A4 procederam à limpeza da via e substituição do separador central de cimento que ficou danificado com o embate.