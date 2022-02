Trofa luta por linha de metro há 20 anos. Movimento pede que Governo encontre solução

Por Rui Polónio com Rute Fonseca e Carolina Quaresma 23 Fevereiro, 2022 • 08:27 Partilhar este artigo Facebook

O movimento "Metro para a Trofa Já" vai enviar, esta quarta-feira, uma carta ao primeiro-ministro, António Costa. O objetivo é marcar os 20 anos de luta pela construção de uma linha de metro entre o Instituto Universitário da Maia (ISMAI) e a Trofa.

Há duas décadas foi desativada a linha de comboio entre a Estação da Trindade e a Estação da Trofa, no Porto. Na altura, foi prometida a construção de uma outra forma de transporte, mas até agora ainda nada foi feito.

A carta pede ao Governo que cumpra o memorando de entendimento, assinado pelo então primeiro-ministro, José Sócrates, relativo ao desenvolvimento da rede do Metro do Porto, que previa a ligação entre a Trofa e o ISMAI.

Há 20 anos que os trofenses esperam pela chegada do metro. Entretanto a esperança transformou-se num verdadeiro pesadelo, escreve o movimento.

A jornalista Rute Fonseca esteve na antiga estação da Trofa. Ouça aqui a reportagem 00:00 00:00

As incertezas em torno da construção da linha da Trofa começaram logo em 2006. Nessa altura, foi dada por concluída a primeira fase de construção do metro, sem sinal da prometida ligação, o contrário do que tinha sido anunciado quando acabaram os comboios.

Em 2009, ainda chegou a ser lançado um concurso público, mas acabou anulado. De então para cá, o projeto não saiu do papel, apesar de até haver uma recomendação da Assembleia da República.

A repórter Rute Fonseca falou com José Moura, proprietário de um negócio na Trofa que está quase parado desde que a antiga estação foi desativada 00:00 00:00

O Fundo Ambiental serviu, nos últimos anos, para financiar várias obras de melhoramento na rede e até para a construção do edifício sede da Metro do Porto. Investimentos de mais de 11 milhões de euros, mas que não chegaram à Trofa.

O movimento pede agora que os Fundos Estruturais previstos para o próximo quadro comunitário e para o PRR possam servir para uma mobilidade mais sustentável. Até porque, lembram os signatários, a alternativa ao metro é o transporte rodoviário, mais poluente, mas também mais lento.

Ouça aqui as explicações do jornalista Rui Polónio 00:00 00:00

"É inadmissível que isto não se faça." Presidente da Câmara da Trofa fala em "falta de vontade política"

O atual Presidente da Câmara Municipal da Trofa, Sérgio Humberto, afirma que só há um motivo para que a empreitada não tenha arrancado.

"Foi falta de vontade política e foi falta à palavra de sucessivos governos", disse, em declarações à TSF.

Ouça aqui as declarações de Sérgio Humberto à TSF 00:00 00:00

Há dois anos, o Governo anunciou a expansão do metro do Porto, mas no caso da ligação ISMAI-Trofa a proposta apresentada é de um metrobus, uma espécie de autocarro. O autarca acredita que esta não é a melhor solução, mas aceita-a, desde que resolva o problema.

"Nós estamos abertos a essa solução. É a que nós queiramos? Não. Mas é uma solução? É, porque são autocarros movidos a hidrogénio ou a eletricidade. Nós estamos disponíveis a aceitar algumas cedências. Nós queremos é que venha um transporte público e que faça esta ligação", explica.

Sérgio Humberto assegura que não é por falta de dinheiro que a obra não se faz.

"Estamos a ver hoje o metro do Porto a fazer expansão de duas linhas no valor de 300 milhões de euros, enquanto o metro até à Trofa já tem um canal consignado para esse efeito que custa os 120 milhões de euros. É inadmissível que isto não se faça", acrescenta.

Para precisamente mostrar essa indignação, além do envio da carta, está marcada uma concentração por volta das 17h00 junto à desativada estação ferroviária na junta de freguesia do Muro.